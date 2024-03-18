Голосование по открепительному и полный стадион: что произошло после концерта «Руки Вверх» в Тольятти 15 марта

В минувшую пятницу в тольяттинской «Лада Арене» было жарко — в очередной раз там зажигала группа «Руки Вверх». Рассказываем, что произошло после концерта «Руки Вверх» в Тольятти 15 марта 2024 года.
На концерт Сергея Жукова пришло более шести тысяч человек, часть из которых приехала из других городов. Почти три часа уроженец Самарской области неутомимо исполнял любимые песни, которые уже давно ушли в народ. Артисту помогала большая группа танцоров и светомузыка. Публика не утихала ни на секунду.
«Дети и бабули пели в унисон»
Ну и как обычно, посетители концерта не скупились на похвалу.
— Сережа Жуков — легенда, собрал полный стадион, три поколения: были и дети, и бабули — все пели в унисон, — написала в соцсетях поклонница певца Виктория.
Вновь слушателей поразила мощнейшая энергетика, которая царит на всех концертах «Руки Вверх».
— Энергетика — фантастическая! Полный зал — 6000 человек. Как??? Как спустя 28 лет ему это удается? — удивляется другая поклонница Наталья.
Голосование в Тольятти
Сам Сергей Жуков только спустя двое суток после выступления написал на своей официальной страничке в ВКонтакте следующее: «Тольятти, с каждым разом вы как будто все родней… Наши встречи все теплей, а ваши голоса все громче. Хотя, казалось бы, куда еще… Всегда безмерно счастлив возвращаться.. И, честно говоря, уже жду нашей следующей встречи. Вы такие крутые! И кажется, у нас это очень взаимно».
Кроме того, фронтмен группы удивил своих фанатов, придя на следующий день после концерта на избирательный участок в Тольятти. Он специально взял открепительный лист, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в Автограде. На избирательном участке № 4056 артиста (и не только его) встретили с чаем и блинами и, само собой, просили с ним сфотографироваться.
— Был приятно удивлен. Шел с настроем «сделать дело», а попал, как в детстве было, когда с мамой ходил, в такую праздничную, семейную атмосферу… — написал Жуков.