Голосование по открепительному и полный стадион: что произошло после концерта «Руки Вверх» в Тольятти 15 марта

Сам Сергей Жуков только спустя двое суток после выступления написал на своей официальной страничке в ВКонтакте следующее: «Тольятти, с каждым разом вы как будто все родней… Наши встречи все теплей, а ваши голоса все громче. Хотя, казалось бы, куда еще… Всегда безмерно счастлив возвращаться.. И, честно говоря, уже жду нашей следующей встречи. Вы такие крутые! И кажется, у нас это очень взаимно».