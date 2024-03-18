В Башкирии для охотников введут обязательное обучение

Законопроект предлагает обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний. Отмечается, что сейчас республиканское законодательство предусматривает процедуру, которая не гарантирует освоения знаний и навыков: будущие охотники должны только ознакомиться под роспись с требованиями охотминимума.
«Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Также законопроектом вводится статья 91 «Саморегулируемые организации охотпользователей», в которой определяются требования к саморегулируемым организациям. Устанавливается, что они имеют право осуществлять подготовку физических лиц в целях освоения знаний и навыков, входящих в охотминимум, самостоятельно разрабатывать и утверждать программы подготовки.