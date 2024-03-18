Теплая и пасмурная погода придет в Воронеж на новой рабочей неделе

На новой рабочей неделе воронежцев ожидает теплая и пасмурная погода. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов. Прогноз погоды с понедельника, 18 марта, по пятницу, 22 марта, опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит +6 градусов. Порывы восточного ветра могут достигнуть 11 м/сек. Самым холодным этот день был в 1957 году, когда ударил 19-градусный мороз. Самым теплым — в 1989 году, когда потеплело до +11 градусов.
Ночью вторника, 19 марта, столбики термометров опустятся до 0 градусов. В светлое время суток потеплеет до +7 градусов. Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Восточный ветер немного усилится, его пиковая скорость составит 12 м/сек.
В ночь на среду температура воздуха вновь составит 0 градусов. Днем термометры по-прежнему будут показывать +7 градусов. Восточный ветер утихнет, его порывы будут достигать максимум 9 м/сек.
Ночью четверга, 22 марта, температура воздуха опустится до −2 градусов. Днем столбики термометров вновь вернутся на отметку +7 градусов. Пиковая скорость восточного ветра составит 10 м/сек.
В ночь на пятницу прогнозируют 0 градусов. В светлое время суток потеплеет до +7 градусов. Ветер изменит направление на северо-восточное, порывы могут достигать 10 м/сек.