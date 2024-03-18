Теплая и пасмурная погода придет в Воронеж на новой рабочей неделе

В понедельник ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит +6 градусов. Порывы восточного ветра могут достигнуть 11 м/сек. Самым холодным этот день был в 1957 году, когда ударил 19-градусный мороз. Самым теплым — в 1989 году, когда потеплело до +11 градусов.