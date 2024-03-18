Противопожарные двери появятся в метро Екатеринбурга

Дверные проемы отремонтируют на всех станциях, кроме «Чкаловской» и «Ботанической». На работу будет потрачено 3,8 млн рублей. Всего планируется установить 120 противопожарных дверей. Подрядчик должен выполнить работы до 31 октября текущего года.
Напомним, на всех станциях Екатеринбургского метрополитена обновленные турникеты установят до конца 2024 года. В марте работы закончат на «Геологической», затем на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш». Последней в очереди на замену будет станция «Чкаловская» — на ней турникеты обновят осенью следующего года. Предполагается, что с использованием новых турникетов запустят систему оплаты по биометрическим данным пассажиров.