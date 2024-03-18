Противопожарные двери появятся в метро Екатеринбурга

Напомним, на всех станциях Екатеринбургского метрополитена обновленные турникеты установят до конца 2024 года. В марте работы закончат на «Геологической», затем на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш». Последней в очереди на замену будет станция «Чкаловская» — на ней турникеты обновят осенью следующего года. Предполагается, что с использованием новых турникетов запустят систему оплаты по биометрическим данным пассажиров.