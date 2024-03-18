Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Ожидается, что приток в водохранилища от существующих снегозапасов составит около 500 миллионов кубометров. Чтобы подготовиться к этому, специалисты комплекса городского хозяйства проводят сброс излишков воды. Сейчас уровень воды снижают на два — шесть сантиметров в сутки.