Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Водохранилища, которые обеспечивают водой столицу и ряд городов Подмосковья, подготовили к весеннему половодью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков», — рассказал Петр Бирюков.
Ожидается, что приток в водохранилища от существующих снегозапасов составит около 500 миллионов кубометров. Чтобы подготовиться к этому, специалисты комплекса городского хозяйства проводят сброс излишков воды. Сейчас уровень воды снижают на два — шесть сантиметров в сутки.
Сегодня водохранилища Москворецкой и Вазузской систем наполнены на 21 процент, при этом их свободная емкость составляет 590 и 438 миллионов кубометров соответственно. Благодаря этому появится возможность принять весь талый сток.
Запасы воды, сформированные по итогам половодья, в полном объеме обеспечат качественное водоснабжение столицы.