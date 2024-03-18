Десятки домов в Перми на неделе с 19 по 24 марта останутся без воды

В компании «Новогор Прикамье» сообщили об отключении воды в пермских домах в течение этой недели. Это связано с проведением ремонтных и аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. В результате, без воды временно останутся десятки домов. Публикуем их адреса.
Во вторник, 19 марта, с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на шоссе Космонавтов, 111, 113, 113/2, 113а и в доме на улице Стахановской, 58.
В среду, 20 марта, с 09.30 до 15.30 без воды останутся дома по улице Газеты Звезда, 56 и Красноармейской 1-ой, 44А и 4Б.
В пятницу, 22 марта, с 09.30 до 19:30 под отключение попадут дома, расположенные на улицах Братской, 135, Узбекской, 76, 90, а в субботу, 23 марта, с 9.00 до 13.00 часов — на улице Плеханова, 61б и 66.
На сутки с субботы 23 марта с 10.00 вода перестанет идти в домах по ул. Балхашской, 172, 192, 201, 203, 207, Инженерной, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18, КИМ, 49, 61, Металлистов, 15, 18, 19, Николая Быстрых, 3, 5, 7, Старцева, 191 и Суздальской, 1, 3. Восстановить подачу воды в указанных домах планируют лишь утром следующего дня — 24 марта.
В этот же день с 11.00 отключение водоснабжения запланировано на улицах Гарцовской, 46, 50, 52, 54, Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44, Лядовской, 85, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 98, 98а, 100−111, 117, 119, 121. Воды здесь не будет до 11.00 24 марта.
С 9.00 до 13.00 часов в воскресенье, 24 марта, краны пересохнут в домах по улицам Ленина, 73, 75, 77, Петропавловской, 70, 72, 74 и Толмачева, 32.
Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Полный список домов, попавших под отключение, можно посмотреть на официальном сайте ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».