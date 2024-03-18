Десятки домов в Перми на неделе с 19 по 24 марта останутся без воды

В компании «Новогор Прикамье» сообщили об отключении воды в пермских домах в течение этой недели. Это связано с проведением ремонтных и аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях. В результате, без воды временно останутся десятки домов. Публикуем их адреса.