Поезда задерживаются в Хабаровском крае из-за аварии в Забайкалье

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщает, что в связи со сходом вагонов в Амурской области на перегоне Горелый — Бамовская ожидается задержка поездов.
По предварительным данным, поезд № 2 «Москва — Владивосток» (Россия) прибудет на 36 минут позже запланированного времени, в 16:25.
Поезд № 325 «Хабаровск — Нерюнгри» прибудет с опозданием на два часа. Ожидаемое время прибытия — 15:54.
При этом расписание движения пригородных поездов остается без изменений.
Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 800−775−00−00.