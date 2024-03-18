Поезда задерживаются в Хабаровском крае из-за аварии в Забайкалье

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 800−775−00−00.