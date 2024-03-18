В Свердловской области еще один день действует викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ»

18 марта — завершающий, четвертый день викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ», посвященной 90-летию региона. Пункты работают во всех муниципальных образованиях Свердловской области с 8 до 20 часов.
Адреса пунктов проведения викторины можно найти на интерактивной карте.
Напомним, участники викторины заполняют анкету с вопросами по истории региона, получают памятные медали «90 лет Свердловской области — Опорный край», а также карточку с уникальным номером — его необходимо отправить СМС-сообщением на номер телефона, также указанный на карточке.
Если вы по каким-либо причинам не можете отправить СМС с уникальным номером участника со своего мобильного телефона или не имеете мобильного телефона, то это можно сделать на сайте через сервис отправки СМС.
Итоги викторины будут подведены в прямом эфире местного телеканала 12 апреля. Случайным образом будут выбраны обладатели ценных подарков: 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 автомобилей и 2 тыс. смартфонов.