Ровесники главного дня. Как живут ялтинцы, родившиеся 18 марта 2014 года

18 марта в Крыму — официальный праздник. Он навсегда остался для крымчан и севастопольцев главным днём Крымской весны. «АиФ-Крым» за весной, праздником и его ровесниками отправились в Ялту.
Даша — меткий стрелок.
Живёт Даша Гончарова в той же квартире, где выросла её мама, ходит в ту же школу. Любит море, Ялту. Считает, что ей очень повезло с одноклассниками, среди которых полно друзей, с учительницей и со школой, где каждый день — необычный и интересный.
День рождения Даши — 18 марта. Хотя родилась она в Донецке, но в Крыму живёт с полутора месяцев.
«Я уехала туда учиться, там же вышла замуж, — рассказала мама девочки Ольга Гончарова. — Конечно, все события в Крыму нас волновали, мы их обсуждали. Отец мой нас подробно информировал. Конечно, 18 марта я была, так сказать, несколько занята. В 12:27 появилась Даша. Вечером мне начали звонить, поздравлять».
Из Донецка Ольга с Дашей уехали в мае. Сразу после того, как украинские вертолёты обстреляли привокзальную площадь, убив десятки мирных жителей, а наземные части начали обстрелы. Через какое-то время вернулись в Донецк. «Там тяжело, но там хочется жить, — объясняет Ольга. — Работали школы, хотя дети то учились дистанционно, то ходили на занятиях. Открыты были кружки, секции… Но 14 марта 2022-го украинская “точка У” прилетела прямо в центр города. В раму нашего оконного стекла попал осколок, пробил оконный профиль, пролетел над головой Даши. Она сидела за столом: был дистанционный школьный урок».
Папа остался в Донецке, а Ольга и Даша переехали в Крым.
Как дальше сложится, непонятно. Жизнь получается на два дома. Но Даша хочет школу закончить в Ялте. Здесь, объясняет мама, у девочки уютный, безопасный и комфортный мирок, она в нём чувствует себя счастливой.
Даше нравится участвовать в разных конкурсах, мероприятиях — чем больше движения, тем лучше! Ей очень нравится лепить, дома уже собралась целая коллекция забавных фигурок.
Среди увлечений есть и необычное. «Люблю стрелять, — признаётся девочка. — Как-то гуляли по набережной с папой, зашли в тир, он показал, как надо целится — вот у меня и стало получаться».
Очень быстро меткий стрелок Даша «настреляла» множество призов — мягких игрушек. Они вместе с другими сидят на изголовье кровати, лежат в большой корзине с игрушками. В ялтинских тирах девочку уже узнают: раз пришла, то точно без приза не уйдёт.
«Железный» характер Дамира.
18 марта, когда началась видеотрансляция обращения президента России, муж посадил Веру Рагило у телевизора. Такие события, считал он, нужно переживать вместе. Тут-то женщина и почувствовала: пора в роддом. Но терпела, сколько могла. Около шести вечера собрались, поехали.
Дамир Горынин успел «присоединиться к празднику», можно сказать, в последние минуты: родился в 23:55. Пока медики выполняли необходимые процедуры, на часах оказалось уже 00:02.
«Мужа спросили, каким числом записывать сына, он сразу же сказал: 18 марта, — вспоминает Вера Рагило. — Причём за временем он следил, для него было важно, что сын именно в этот день появился».
Но Дамир очень рад, что день рождения у него 18-го. «Потому, что всегда выходной в этот день, — объясняет мальчик. — Друзья могут прийти ко мне, никто не скажет, что в школе будет, или занятия дополнительные».
Имя сыну родители выбирали тщательно, для них оно объединило позитивные значения из двух языков. В славянском прочтении все просто: «дающий мир». В тюркском — «железный, крепкий человек». И парень действительно растёт крепким физически, да и характером вполне «железный». В мелочах может уступить, но свои принципы уже сформировались.
Дамир очень любит футбол. В секцию пока не ходит, но постоянно гоняет мяч во дворе. В подробностях знает о жизни российских и заграничных футбольных «звёзд», делиться с мамой сведениями о том, кто какой приём придумал, рассказывает о легендарных матчах.
Однако футболистом Дамир всё-таки стать не собирается. «Киберспортсменом буду, — делится он. — Этим очень интересно заниматься».
Дамир — третий ребёнок из четверых в семье. Человек он спокойный, сдержанный — по крайней мере, с малознакомыми людьми. Учится хорошо, из всех предметов больше всего нравится математика. Младшая сестра, пятилетняя Дарина, ценным качеством брата считает то, что у него не бывает в школе двоек: есть, на кого равняться.
Саша, человек с мячом.
Первый ребёнок, который родился после подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ — ялтинец Саша Новиков.
«Это было в 15:15, — уточнила мама, Виктория Новикова. — Врачи ещё смеялись: мол, самый первый россиянин в Крыму! Да ладно врачи, у меня этот день перенасыщен был политикой. В палате две соседки не умолкали: одна за Россию, вторая — за Украину. И я между ними хожу… А они спорят — ничего вокруг не видят!».
Саша растёт парнем «характерным». Заставить сделать то, что ему не нравится, невозможно. Но вот если сам захочет — горы свернёт. А нравится ему футбол. Занимается в одной из команд детско-юношеской спортивной школы, ездит на соревнования. «Интересно, что дед у него, тоже Александр — известный футболист, когда-то играл в первой лиге, — рассказала Виктория. — Похоже, что именно в деда пошёл увлечённостью, способностями и желанием добиться успехов именно в этом спорте».
Маме воспитание сына больших хлопот не доставляет. Парень уже большой, с ним всегда можно поговорить, попросить выслушать свои аргументы и узнать, что он думает сам по тому или иному вопросу. «Стараюсь не ругаться, это бесполезно: может закрыться и ничего больше не рассказывать, — объяснила Виктория свою стратегию. — Обсуждаем, разговариваем».
Саша — отличник, живое подтверждение того, что можно успевать в школе и делать успехи в спорте. Друзья у него в основном, в команде, с ними — одни интересы и увлечения.
Виктории нравится, что сын живёт по уже выработанному «внутреннему кодексу», не станет кому-то подражать, пытаться поднять авторитет какими-то вызывающими поступками. Поэтому и частые поездки сына с командой уже воспринимает спокойно: на его благоразумие и дисциплину можно положиться.
Ещё одна особенность характера — стремление делиться. «Если идёт по улице, спускаемся в подземный переход, и кто-то там просит деньги, Саша всегда берёт у меня мелочь: всем надо раздать, — приводит пример мама. — Собак и кошек всех надо облагодетельствовать. Если что-то съестное с собой есть — всё отдаст. В этом смысле у него душа нараспашку».
В 18 марта для Саши пока — его день рождения. Он знает, что это ещё и большой праздник для всех, но ведь в его жизни так было всегда: поэтому и воспринимает, как должное.