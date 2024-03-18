Ровесники главного дня. Как живут ялтинцы, родившиеся 18 марта 2014 года

«Это было в 15:15, — уточнила мама, Виктория Новикова. — Врачи ещё смеялись: мол, самый первый россиянин в Крыму! Да ладно врачи, у меня этот день перенасыщен был политикой. В палате две соседки не умолкали: одна за Россию, вторая — за Украину. И я между ними хожу… А они спорят — ничего вокруг не видят!».