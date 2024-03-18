В Ростовской области на 2 дня потеплеет до +16

Об этом сообщает Гидрометцентр России.



В понедельник, 18 марта по югу области в Сальске и Песчанокопском +13 и возможен небольшой дождь. В ночные часы +5.



Во вторник, 19 марта по югу области +15 +16 и сильный восточный ветер, днем будет облачно с прояснениями. В ночные до +2. Потепление продлится недолго и уже к середине недели на юге Ростовской области днем, а также в Ростове не выше +8, по северу области в Вешенской и Казанской с 20 по 21 марта в ночные часы возможны заморозки до −1.



К следующим выходным погода в регионе выровняется и по югу снова достигнет +15, будет солнечно и утихнет ветер.