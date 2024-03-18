Стас Михайлов, Гарик Сукачев и «Чиж»: какие звезды приедут в Самару в апреле 2024

Апрельские гастроли 2024 в Самаре порадуют в равной степени любителей русского рока старой гвардии и поклонников российской попсы. Впрочем, любителям классической музыки тоже будет что послушать. Рассказываем, какие звезды приедут в Самару в апреле 2024 года, расписание концертов, стоимость билетов.
Концерт Любови Успенской в Самаре 5 апреля 2024
Когда: 5 апреля, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 2500−5800 ₽
Популярная исполнительница жанра «городской романс» и любительница пластики Любовь Успенская приглашает на юбилейный концерт — цифры при этом не уточняются. Но это и не важно, главное, что прозвучат суперхиты «Карусель» и «Пропадаю я». Концерт 12+.
Концерт группы «Пилот» в Самаре 5 апреля 2024
Когда: 5 апреля, 19.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1700−3500 ₽
Некогда очень популярная рок-группа «Пилот» посвятит концерт (16+) своему самому популярному альбому «Джоконда». Ему исполняется 22 года. Оторвемся по «Кеды со звездами».
Игорь Растеряев
Когда: 12 апреля, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1200−3500 ₽
Музыкант, а некогда еще и театральный актер, Игорь Растеряев прославился в 2010 году, когда его песня «Комбайнеры» взорвала Рунет. В дальнейшем ни одна его композиция больше не вызывала ажиотажа, однако самобытный музыкант продолжает выступать и записывать диски, давно собрав вокруг себя преданных поклонников. Концерт 16+.
Владимир Спиваков и Национальный оркестр России
Когда: 14 апреля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000−5500 ₽
Национальный филармонический оркестр России под управлением выдающегося скрипача и дирижера Владимира Спивакова сыграет в Самаре вместе с виолончелистом Александром Раммом — лауреатом международных конкурсов, обладателем серебряной медали международного конкурса им. Чайковского. Концерт 12+.
Концерт группы Чиж & Co в Самаре 19 апреля 2024
Когда: 19 апреля, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 2000−5500 ₽
Песни Сергея Чигракова и его банды «Чиж & Co» знают меломаны всех поколений, исполняя их в караоке по всей стране. Мелодичный и даже слегка старомодный блюз-рок в исполнении группы остается актуальным и на сегодняшний день. А нынешний тур коллектива — юбилейный — 30 лет на сцене.
Концерт Стаса Михайлова в Самаре 22 апреля 2024
Когда: 22 апреля, 19.30.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 2300−15000 ₽
Звезде шансона в этом году 55 лет, и он дает в Самаре большой юбилейный концерт (12+). Программа долгожданного выступления включит в себя почти три десятка лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений.
Концерт Сергея Лазарева в Самаре 24 апреля 2024
Когда: 24 апреля, 19.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 2000−8000 ₽
Сергей Лазарев вновь выступит со своим шоу «Я не боюсь»! (16+). По версии RU.TV, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу. Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки и мощная энергетика артиста.
Концерт Гарика Сукачева в Самаре 27 апреля 2024
Когда: 27 апреля, 20.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 3000−10000 ₽
Лидер «Неприкасаемых» и «Бригады С», харизматичный хулиган Гарик Сукачев представит в Самаре обновленную программу «Вся власть поэтамъ 2.0» (12+). Его музыка — неповторимый микс блюза, рока и блатной песни — давно всеми любима и мгновенно узнаваема.