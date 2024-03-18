Стас Михайлов, Гарик Сукачев и «Чиж»: какие звезды приедут в Самару в апреле 2024

Музыкант, а некогда еще и театральный актер, Игорь Растеряев прославился в 2010 году, когда его песня «Комбайнеры» взорвала Рунет. В дальнейшем ни одна его композиция больше не вызывала ажиотажа, однако самобытный музыкант продолжает выступать и записывать диски, давно собрав вокруг себя преданных поклонников. Концерт 16+.