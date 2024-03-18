Стали известны лучшие онкоклиники Москвы за 2023 год

— По итогам прошлого года рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тысяч человек. Также стационар повысил показатели по сравнению с прошлым годом: на семь процентов увеличилось число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, — рассказала заммэра.