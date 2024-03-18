Сезон проката электросамокатов открыли в Нижнем Новгороде в марте

Жители Нижнего Новгорода могут прокатиться на электросамокатах. Их уже можно заметить в центре города, на Стрелке, в Советском районе и в других местах.
Власти официально не объявили об открытии сезона проката электросамокатов. Тем не менее, в городе разместили фиолетовые транспортные средства одной из кикшеринговых компаний.
Ранее мы писали, что 79% нижегородцев поддерживают штрафы за вождение велосипедов и самокатов в нетрезвом состоянии. С соответствующей инициативой выступил Совет Федерации.
Напомним, что электробусы начали курсировать по маршруту Э-17 в Нижнем Новгороде с 1 марта.