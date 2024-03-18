Потепление до +23 градусов и дожди прогнозируют в Новосибирске в апреле

Плюсовые температуры обещают сервисы прогноза погоды в апреле.
«Яндекс. Погода» прогнозирует дожди почти весь месяц, но плюсовую температуру днем от + 8 до +15 градусов. Солнечными, согласно долгосрочному прогнозу, будут только 8, 28 и 29 апреля.
Сервис Gismeteo.ru на первую половину месяца обещает дневные температуры от −2 до +4 градусов, ночью — от −1 до −8 градусов.
Сервис «Погода.Mail.ru» обещает теплой второй половину месяца. Дневные температуры могут подниматься до + 23 градусов.
Тем временем спасатели предостерегают жителей Новосибирской области от выхода на лед во время потепления.
Ранее МК в Новосибирске писал, что летом в городе ожидается рекордная жара. Новосибирск занимает пятое место по приросту средней температуры среди шестнадцати городов-миллионников.