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Потепление до +23 градусов и дожди прогнозируют в Новосибирске в апреле

Плюсовые температуры обещают сервисы прогноза погоды в апреле.
Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 27% 750 мм рт. ст. +11°
Источник: Сиб.фм

Плюсовые температуры обещают сервисы прогноза погоды в апреле.

«Яндекс. Погода» прогнозирует дожди почти весь месяц, но плюсовую температуру днем от + 8 до +15 градусов. Солнечными, согласно долгосрочному прогнозу, будут только 8, 28 и 29 апреля.

Сервис Gismeteo.ru на первую половину месяца обещает дневные температуры от −2 до +4 градусов, ночью — от −1 до −8 градусов.

Сервис «Погода.Mail.ru» обещает теплой второй половину месяца. Дневные температуры могут подниматься до + 23 градусов.

Тем временем спасатели предостерегают жителей Новосибирской области от выхода на лед во время потепления.

Ранее МК в Новосибирске писал, что летом в городе ожидается рекордная жара. Новосибирск занимает пятое место по приросту средней температуры среди шестнадцати городов-миллионников.