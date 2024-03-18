В Калининградской области хотят построить каток с искусственным льдом

Минобрнауки России совместно с правительством Калининградской области и БФУ им. И. Канта поручение обеспечить подготовку на базе федерального вуза кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, «предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры».