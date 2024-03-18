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В Надеждинском районе начался демонтаж старого путепровода

Проезд по нему будет закрыт до 15 октября.
Источник: Минтранс Приморского края

В Надеждинском районе стартовал демонтаж старого путепровода через железную дорогу на подъезде к селу Тереховка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса.

В министерстве объяснили, что путепровод, проходящий через железнодорожные пути станции «Барановский», выводят из эксплуатации в связи с плановым демонтажом.

Переход находится на шестом километре автомобильной дороги на подъезде к селу Тереховка и служит связующим звеном для населенных пунктов Городечное, Барановский и Тереховка. Проезд по путепроводу будет закрыт до 15 октября.

Объезд будет доступен по следующим маршрутам:

Через Уссурийск по автомобильной дороге Уссурийск — Утесное — Красный Яр — Тереховка с последующим выходом на дорогу А-370 «Уссури».

Через Раздольное по автомобильной дороге Раздольное — Хасан с последующим выходом на дорогу А-370 «Уссури».