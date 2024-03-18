В Надеждинском районе начался демонтаж старого путепровода

В Надеждинском районе стартовал демонтаж старого путепровода через железную дорогу на подъезде к селу Тереховка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса.
В министерстве объяснили, что путепровод, проходящий через железнодорожные пути станции «Барановский», выводят из эксплуатации в связи с плановым демонтажом.
Переход находится на шестом километре автомобильной дороги на подъезде к селу Тереховка и служит связующим звеном для населенных пунктов Городечное, Барановский и Тереховка. Проезд по путепроводу будет закрыт до 15 октября.
Объезд будет доступен по следующим маршрутам:
Через Уссурийск по автомобильной дороге Уссурийск — Утесное — Красный Яр — Тереховка с последующим выходом на дорогу А-370 «Уссури».
Через Раздольное по автомобильной дороге Раздольное — Хасан с последующим выходом на дорогу А-370 «Уссури».