Специальные противоразмывные поезда встанут на круглосуточное дежурство на семи станциях Красноярской железной дороги

Поезда укомплектовываются оборудованием и материалами, необходимыми для проведения работ по ликвидации подтопления. В каждом составе 8 вагонов и платформ с бутовым камнем, щебнем, песчано-гравийной смесью, цементом, пиломатериалами, а также грузовые вагоны — самосвалы (думпкары), оснащенные устройством для механизированной разгрузки сыпучих грузов. Их дежурство продлится до середины июня — пока не завершится сезон паводка.