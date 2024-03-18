Специальные противоразмывные поезда встанут на круглосуточное дежурство на семи станциях Красноярской железной дороги

В настоящее время для предупреждения и оперативной ликвидации нештатных ситуаций на станциях магистрали формируется семь специальных грузовых составов — противоразмывных поездов.
Они дислоцированы там, где железнодорожные пути пересекают крупные водные артерии Красноярского края и Хакасии — Енисей, Кан, Чулым, Томь, Абакан, Бирюса, Чуна, Туба и Мана и более тридцати малых рек.
Так, три состава будут нести круглосуточную вахту на Транссибирском участке КрасЖД — в Чунояре, Уяре и Ачинске, четыре на станциях южного хода — в Ужуре, Аскизе, Саянской и Курагино.
Поезда укомплектовываются оборудованием и материалами, необходимыми для проведения работ по ликвидации подтопления. В каждом составе 8 вагонов и платформ с бутовым камнем, щебнем, песчано-гравийной смесью, цементом, пиломатериалами, а также грузовые вагоны — самосвалы (думпкары), оснащенные устройством для механизированной разгрузки сыпучих грузов. Их дежурство продлится до середины июня — пока не завершится сезон паводка.
Кроме того, железнодорожники реализуют целый комплекс мер по защите инфраструктуры от весеннего половодья.
Работниками службы пути ведется ежедневный контроль ледяного покрова на реках. Дополнительное наблюдение осуществляют локомотивные бригады — машинисты и помощники машинистов, для которых составлены перечни опасных мест. При необходимости о любых изменениях они оперативно сообщат диспетчерам.
По всей протяженности магистрали ведутся работы по очистке ото льда и снега водопропускных труб и каналов, предназначенных для отвода талых и грунтовых вод от путей. С помощью снегоочистительных машин от снежных масс освобождаются кюветы.
Ежедневно в этих мероприятиях задействовано несколько десятков единиц специализированной техники и более ста железнодорожников.