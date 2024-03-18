Первые шаги в теремке: котята учатся ходить в пещерах в Приморье

Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» рассказали, что самки дальневосточных леопардов ищут себе логово, чтобы котята появились на свет в защищенном месте. Зачастую они выбирают каменные пещер, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов, будущие мамы очень беспокоятся за безопасность малышей и следят за тем, чтобы в укрытие не попадали снег, дождь, а также не задувал сильный ветер. Поэтому они заходят в пещеры, где прячутся продолжительное время. Там они рожают малышей и ухаживают за ними.
Отметим, что животные общаются особым способом — запаховыми метками. Они оставляют свои феромоны на различных деревьях, камнях и других объектах, чтобы обозначить так называемого хозяина территории. Если зверь опасный, другие будут избегать его. Это таже может помочь в поисках надежного места для временного проживания с котятами.
Ранее «КП» писала об амурской тигрице, которая вывела своих детей погулять и научиться общаться благодаря вышеупомянутых запаховых меток.