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Первые шаги в теремке: котята учатся ходить в пещерах в Приморье

В Приморье дальневосточные леопарды уходят рожать в пещеры.
Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» рассказали, что самки дальневосточных леопардов ищут себе логово, чтобы котята появились на свет в защищенном месте. Зачастую они выбирают каменные пещер, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам специалистов, будущие мамы очень беспокоятся за безопасность малышей и следят за тем, чтобы в укрытие не попадали снег, дождь, а также не задувал сильный ветер. Поэтому они заходят в пещеры, где прячутся продолжительное время. Там они рожают малышей и ухаживают за ними.

Все в том же «теремке» крохи делают свои первые шаги, издают первые писки. Примечательно, что в такие места не забредают другие хищники, поэтому беспокоиться за сохранность детей не нужно. Если полноценной пещеры нет, подойдет и расщелина между камнями.

Отметим, что животные общаются особым способом — запаховыми метками. Они оставляют свои феромоны на различных деревьях, камнях и других объектах, чтобы обозначить так называемого хозяина территории. Если зверь опасный, другие будут избегать его. Это таже может помочь в поисках надежного места для временного проживания с котятами.

Ранее «КП» писала об амурской тигрице, которая вывела своих детей погулять и научиться общаться благодаря вышеупомянутых запаховых меток.

флора и фауна