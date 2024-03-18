Первые шаги в теремке: котята учатся ходить в пещерах в Приморье

По словам специалистов, будущие мамы очень беспокоятся за безопасность малышей и следят за тем, чтобы в укрытие не попадали снег, дождь, а также не задувал сильный ветер. Поэтому они заходят в пещеры, где прячутся продолжительное время. Там они рожают малышей и ухаживают за ними.