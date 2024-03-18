Перезимовали. В Петербурге заметили первые электросамокаты

Петербуржцы заметили первые в этом году кикшеринговые электросамокаты на улицах города. Они уже доступны для аренды, узнала «Фонтанка».
Фотографией парочки желтых электросамокатов в центре Петербурга с «Фонтанкой» утром 18 марта поделился читатель. «Появились первые подснежники», — подписал он.
В пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh «Фонтанке» сообщили, что открыли сезон в Петербурге.
«Порядка 40% жителей города использовали услуги кикшеринга Whoosh в прошлом году, в этом году спрос по прогнозам компании продолжит расти. Для удовлетворения потребностей жителей и гостей Санкт-Петербурга компания увеличит парк, территорию для поездок, продолжит внедрять передовые технологии и образовательные инициативы для сведения к нулю поездок с нарушением ПДД», — отметили в компании.
Там уточнили, что в текущем сезоне планируют вывести на улицы города до 20 тысяч средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты обновленной версии, и 1,5 тысячи электровелосипедов. Около 5 тысяч электросамокатов будут работать в Ленобласти. Кроме того, вместе с комитетом по транспорту компания планирует протестировать в Петербурге новые технологии.
«Для обеспечения контроля соблюдения правил планируется внедрять новые разработки. Например, авторизация с помощью банковских ID для контроля возраста пользователей самокатов Whoosh. Также развитие получит технология компании по детектированию поездок вдвоем», — рассказали в Whoosh.
В других сервисах кикшеринга самокаты пока недоступны.