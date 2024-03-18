Перезимовали. В Петербурге заметили первые электросамокаты

Там уточнили, что в текущем сезоне планируют вывести на улицы города до 20 тысяч средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты обновленной версии, и 1,5 тысячи электровелосипедов. Около 5 тысяч электросамокатов будут работать в Ленобласти. Кроме того, вместе с комитетом по транспорту компания планирует протестировать в Петербурге новые технологии.