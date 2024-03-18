Движение по трассе М-5 в Челябинской области остановят на несколько часов 21 марта

Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции.
«На автомобильной дороги М-5 “Урал” Москва — Челябинск 21 марта 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке с 1565 по 1576 километр, это в Ашинском районе», — предупреждает Упрдор «Южный Урал».
Схема объезда по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим предусмотрена только для легкового транспорта.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути.