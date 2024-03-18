На юге Волгограда 18 марта запустили новый автобусный маршрут № 5а

В понедельник, 18 марта, в Волгограде начали курсировать автобусы большого класса вместимости на маршруте № 5а. Общественный транспорт будет следовать от остановки «Химзавод» до микрорайона Родниковая долина с заездом на территорию ТРЦ в Советском районе, сообщили в мэрии.
В часы пик интервал работы автобусов составит 15 минут. Первый рейс от конечных станций будет осуществляться в 5.40, а заключительный — в 21.00. Протяженность маршрута составляет около 15 км. Транспорт будет проезжать по улицам Химзаводской, Шумилова, Писемского, Тополевой, Второй Продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Химина.
Отметим, что в Волгоградской области с 2014 года ведется комплексная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Так, в 2023—2024 годах в Волгограде закупили свыше 220 новых автобусов, а в 2022—2023-м приобретено 112 троллейбусов с автономным ходом. Также парк общественного транспорта пополнил 21 электробус.
В рамках инвестиционного соглашения подписан договор на поставку в областную столицу в 2024 году 62 трамвайных вагонов. Обновление парка общественного транспорта входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда до 2034 года.
Кроме обновления автопарка общественного транспорта, проводится ремонт проездов, мостов, путепроводов и подземных станций. Также разрабатываются новые маршруты. Работа по развитию электротранспорта в нашем регионе была высоко оценена заместителем Председателя Правительства РФ — руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко.