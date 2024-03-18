На юге Волгограда 18 марта запустили новый автобусный маршрут № 5а

Отметим, что в Волгоградской области с 2014 года ведется комплексная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Так, в 2023—2024 годах в Волгограде закупили свыше 220 новых автобусов, а в 2022—2023-м приобретено 112 троллейбусов с автономным ходом. Также парк общественного транспорта пополнил 21 электробус.