Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях задали вопрос о том, когда отремонтируют проспект Кирова. По их словам, участок дороги от улицы Ветлянской до Заводского шоссе весь в ямах.



Как ответили 18 марта 2024 года в департаменте городского хозяйства администрации Самары, Кирова включен в план локального ремонта в рамках выделенного финансирования, и работы проведут до конца мая 2024 года.