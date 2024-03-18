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Жителей Иркутской области призывают привиться от клещей

Процедура вакцинации состоит из двух этапов, между которыми необходимо соблюдать минимальный интервал в один месяц.
Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» призывают жителей Иркутской области сделать вакцинацию от клещевого энцефалита, как сообщает пресс-служба учреждения.

— Процедура вакцинации состоит из двух этапов, между которыми необходимо соблюдать минимальный интервал в один месяц. Для достижения максимальной эффективности курс вакцинации должен быть завершен за две недели до планируемой поездки на природу, чтобы иммунитет имел время для формирования, — говорят в ведомстве.

Жители области могут сделать прививку от клещевого энцефалита в следующих местах:

— в своей местной поликлинике;

— в Центре гигиены и эпидемиологии Иркутской области;

— в Центре диагностики и профилактики клещевых инфекций;

— в частных медицинских клиниках.

здоровье