Жителей Иркутской области призывают привиться от клещей

— Процедура вакцинации состоит из двух этапов, между которыми необходимо соблюдать минимальный интервал в один месяц. Для достижения максимальной эффективности курс вакцинации должен быть завершен за две недели до планируемой поездки на природу, чтобы иммунитет имел время для формирования, — говорят в ведомстве.