Жителей Иркутской области призывают привиться от клещей

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» призывают жителей Иркутской области сделать вакцинацию от клещевого энцефалита, как сообщает пресс-служба учреждения.
— Процедура вакцинации состоит из двух этапов, между которыми необходимо соблюдать минимальный интервал в один месяц. Для достижения максимальной эффективности курс вакцинации должен быть завершен за две недели до планируемой поездки на природу, чтобы иммунитет имел время для формирования, — говорят в ведомстве.
Жители области могут сделать прививку от клещевого энцефалита в следующих местах:
— в своей местной поликлинике;
— в Центре гигиены и эпидемиологии Иркутской области;
— в Центре диагностики и профилактики клещевых инфекций;
— в частных медицинских клиниках.