На дорогах Новосибирска установят 43 новых детектора транспорта

На дорогах в Новосибирской агломерации установят 43 новых детектора транспорта. Они нужны для определения загруженности улиц.
Работы проведут в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.
«Эти детекторы собирают сведения о загруженности транспортного потока, а затем информация стекается в Центральный пункт управления (ЦПУ), находящийся в Центре организации дорожного движения», — уточнили в ведомстве.
Специалисты анализируют сведения о трафике, сотрудники ЦОДД следят за обстановках на улицах города в режиме реального времени и управляют автомобильными потоками с помощью системы умных светофоров.
Всего за год в Новосибирске установят 275 таких детектеров.