В Узбекистане предложили использовать дождевую воду из-за маловодья

По информации министерства водного хозяйства Узбекистана, из-за дефицита воды республика сократила ежегодное водопотребление в последнее время до 51−53 миллиардов кубометров в год с 64 миллиарда кубометров в 80-е годы прошлого века. Удельное водопотребление на человека в республике снизилось до 1,56 тысячи кубометров в год, при этом население выросло за эти годы с 15 миллионов человек до 36,8 миллиона в 2023 году.