В Узбекистане предложили использовать дождевую воду из-за маловодья

ТАШКЕНТ, 18 мар — РИА Новости. Экологическая партия Узбекистана предлагает разработать программу по использованию очищенной дождевой воды в условиях водного дефицита в странах Центральной Азии, сообщает пресс-служба партии.
«Экологическая партия Узбекистана предлагает принять программу по внедрению системы использования дождевой воды в нашей стране. Наша партия разработает предложения по этому поводу и внесет их в правительство».
По данным пресс-службы, только в Центральной Азии площадь ледников сократилась примерно на 30% за последние 50−60 лет, при этом Узбекистан занимает 25-е место в рейтинге стран, страдающих от «водного стресса».
В Экопартии считают, что дождевые воды, прошедшие надлежащую очистку, отвечают определенным требованиям по использованию повторно в различных производственных процессах. «По оценкам экспертов, используя дождевую воду, один человек может сэкономить в среднем до 71 литра питьевой воды в день», — добавили в пресс-службе.
По информации министерства водного хозяйства Узбекистана, из-за дефицита воды республика сократила ежегодное водопотребление в последнее время до 51−53 миллиардов кубометров в год с 64 миллиарда кубометров в 80-е годы прошлого века. Удельное водопотребление на человека в республике снизилось до 1,56 тысячи кубометров в год, при этом население выросло за эти годы с 15 миллионов человек до 36,8 миллиона в 2023 году.
По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25% — до 1,5 тысячи кубометров в год на человека, за счет увеличения потребления и роста экономик этих стран. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря.