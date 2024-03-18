«Хотим похоронить его на Родине»: рабочий из Иркутска умер в больнице Южной Кореи с баснословными долгами за лечение

«16 марта Паши не стало. Он боролся за жизнь четыре месяца…», — это трагическое сообщение появилось на странице в соцсетях, где проходил сбор средств для 33-летнего жителя Иркутска. В 2017 году Павел Галичин уехал на заработки в Южную Корею, но в преддверии этого Нового года решил вернуться в Россию, чтобы построить семью с любимой женщиной и осесть. Планы разрушил страшный случай. Неизвестный избил сибиряка, доведя до черепно-мозговой травмы, инсульта и комы. То, что пациент пришел в себя после сложнейшей операции, врачи уже называли чудом.