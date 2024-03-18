На Крымском мосту увеличат количество пунктов для досмотра

Глава Крыма отметил, что нагрузка на мост и железную дорогу ощутимо выросла. Власти полуострова, по словам господина Аксенова, принимают все необходимые меры для улучшения логистики. В курортный сезон увеличатся также количество пассажирских поездов и количество вагонов в составах. Это, как отметил глава Крыма, не может полноценно заменить авиасообщение, но позволяет нарастить пассажиропоток.



Также Сергей Аксенов отметил, что приняты все необходимые меры для защиты местных жителей и туристов, а также инфраструктуры полуострова. Над этим, в частности, постоянно работают представители силовых ведомств.



Вячеслав Рыжков.