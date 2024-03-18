Когда закончат ремонт сквера памяти Героев-танкистов в Краснодаре — уточнил мэр

Сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом Краснодара планируют сдать после реконструкции в конце сентября текущего года. Об этом рассказал мэр города Евгений Наумов во время проверки хода благоустройства зеленой зоны, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Ремонт сквера проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Мэр Краснодара прибыл в сквер, чтобы оценить ход работ.
— По нацпроекту мы обновляем зелёные территории, которые выбирают сами краснодарцы. Проект благоустройства сквера Памяти Героев-танкистов проработали с активистами посёлка, здесь будет именно так, как хотят они, — отметил Евгений Наумов.
Сквер памяти Героев-танкистов — одно из самых популярных мест отдыха жителей поселка Колосистого. Площадь зеленой зоны — 4,12 гектаров. Ремонт на общественной территории стартовал в феврале. Пока строители демонтировали покрытие и основание, произвели вертикальную панировку и выемку грунта, прокладывают трубы под электрические и видеокабели. В дальнейшем приступят к установке детского игрового и спортивного оборудования, туалета.
В сквере установят 65 камер видеонаблюдения, 64 скамьи и урны, 157 фонарей и приствольные решётки в местах попадания деревьев на тротуар. В проекте ландшафтного дизайна территории утверждена высадка 139 хвойных и лиственных деревьев, 3516 кустарников, 675 многолетних растений, а также около 30 тысяч квадратных метров зелёного газона.