На острове Русский в Крыму спасатели развернули флаги России

Спасатели развернули флаги России на острове Русский на севере Крыма. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК, акцию посвятили 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
— Спасатели Джанкойского отряда ГКУ РК «КРЫМ — СПАС» развернули флаги на острове с символичным названием Русский! Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны, — отметили в МЧС.
Остров расположен на севере Крыма на заливе Сиваш. По нему проходил мост на полуостров, по которому советские бойцы шли освобождать Крым от гитлеровцев.