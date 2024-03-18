На острове Русский в Крыму спасатели развернули флаги России

— Спасатели Джанкойского отряда ГКУ РК «КРЫМ — СПАС» развернули флаги на острове с символичным названием Русский! Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны, — отметили в МЧС.