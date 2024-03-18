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В порту Ростова нашли незаконные сигареты из Бандырма

Ростовская область, 18 марта 2024. DON24.RU. В порту Ростова-на-Дону обнаружили партию незадекларированных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сообщается, что незаконный товар нашли на теплоходе, который следовал из турецкого Бандырма.

«В ходе проведения совместного контроля должностные лица таможенного поста “Речной порт Ростов-на-Дону” и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области обнаружили незадекларированную табачную продукцию в количестве 3600 сигарет», — сообщил источник.

Сигареты были спрятаны в шкафу на штурманском мостике теплохода и принадлежали второму помощнику капитана.

По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов на ввоз товаров» и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

таможня