В порту Ростова нашли незаконные сигареты из Бандырма

По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов на ввоз товаров» и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».