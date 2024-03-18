В порту Ростова нашли незаконные сигареты из Бандырма

Сообщается, что незаконный товар нашли на теплоходе, который следовал из турецкого Бандырма.
«В ходе проведения совместного контроля должностные лица таможенного поста “Речной порт Ростов-на-Дону” и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области обнаружили незадекларированную табачную продукцию в количестве 3600 сигарет», — сообщил источник.
Сигареты были спрятаны в шкафу на штурманском мостике теплохода и принадлежали второму помощнику капитана.
По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов на ввоз товаров» и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».