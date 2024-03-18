Где и зачем нужно ходить кругами: приметы на Константинов день 19 марта

Название праздника происходит от обряда, проводимого в этот день: люди вытаптывали тропинку вокруг колодца, чтобы предотвратить попадание в него грязной талой воды. Особое значение придавали аистам — считалось, что если белая птица сядет на крышу дома, то это принесёт удачу и пополнение в семье.