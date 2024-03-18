Где и зачем нужно ходить кругами: приметы на Константинов день 19 марта

19 марта в народе — это Константинов день или Константиновы круги. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Название праздника происходит от обряда, проводимого в этот день: люди вытаптывали тропинку вокруг колодца, чтобы предотвратить попадание в него грязной талой воды. Особое значение придавали аистам — считалось, что если белая птица сядет на крышу дома, то это принесёт удачу и пополнение в семье.
В Константинов день было принято посещать баню и освящать колодцы. Считалось, что это поможет избавиться от грехов и принесёт благополучие и достаток в дом.
В этот день обычно ели лёгкую пищу, чтобы избежать проблем с желудком. Существовала традиция готовить выпечку в виде птичек. Нельзя на Константина пить из чужой чашки, так как это может привести к ссоре из-за денег.
Многие в этот день ставили свечи в память об умерших родственниках. Ссориться и выяснять отношения на Константина не рекомендуется, так как это может привести к неудачам.
Приметы, связанные с погодой: Появление белого аиста считается признаком удачного года. Стук дятла обещает продолжительное похолодание. Стаи каркающих ворон предвещают ненастную погоду. Утренний мороз означает, что весной будет ещё 40 заморозков. Прилёт трясогузки предвещает тёплую весну. Дневной мороз — знак, что весна и лето будут жаркими.