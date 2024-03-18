Жителей Красноярского края предупреждают о риске подтоплений в ближайшие дни

С 18 по 20 марта на территории центральных и южных районов Красноярского края ожидается потепление до +10 градусов. Как предупреждают специалисты МЧС, из-за такой смены погоды в регионе начнет интенсивно таять снег.
— Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, — предупреждают спасатели.
Жителям частного сектора рекомендуется очистить свой участок от мусора и льда.
Напомним, что в Красноярске на случай чрезвычайной ситуации был заранее организован пункт временного размещения в городском Дворце культуры (Свободный, 48). Все подробности можно уточнить по телефону: 244−84−08.