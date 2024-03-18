59 лет назад кузбассовец Алексей Леонов оказался в открытом космосе

Ровно 59 лет назад первый в мире человек, кузбассовец Алексей Леонов, оказался в открытом космосе. Он был вторым пилотом на космическом корабле «Восход-2».
Для выхода в открытый космос учёные разработали специальный скафандр мягкого типа «Беркут» с многослойной герметичной оболочкой. Избыточное давление внутри скафандра обеспечивало нормальную жизнедеятельность космонавта. Снаружи скафандр был белым, чтобы сохранить человека от воздействия солнечных лучей.
В 11 часов 34 минуты Леонов вышел в космос. Температура на солнце была до +60°С, а в тени охлаждалась до −100°С. В 11 часов 47 минут он вернулся на борт корабля.
В Кузбассе проводят мероприятия памяти Юрия Гагарина в честь его 90-летия. Запланированы и торжества в честь 90-летия со дня рождения Алексея Леонова.
Детские годы космонавта прошли в Кемеровской области. По тем звёздным артефактам, которые хранятся в кузбасских музеях, можно составить целое «космическое» путешествие. Самые примечательные экспонаты и памятные места обозревал журналист kuzbass.aif.ru.