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Красноярцы задорно отметили Масленицу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народные забавы, ярмарки и сжигание чучела — все как полагается, чтобы проводить зиму.
Источник: Татышев-парк

Самые масштабные гуляния прошли в минувшее воскресенье в Татышев-парке. Масленицу посетили более 20 тысяч человек. Красноярцы принимали участие в метании валенков, перетягивании каната, прыжках в мешках и многих других народных развлечениях.

Самые смелые покоряли масленичный столб — таких оказалось 70 человек. Однако забраться на верхушку и получить призы смогли лишь семеро.

Маленькие красноярцы веселились на тематических фотолокациях, соревнованиях по гигантским лыжам и других спортивных развлечениях.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, сообщает мэрия.

«Насыщенная концертная программа на протяжении всех гуляний задавала настроение нашему празднику. Активные локации, тематические фотозоны и, конечно, покорение масленичного столба и сжигание чучела Масленицы подарили всем нашим гостям яркие эмоции. Проводы зимы состоялись, и мы с радостью встретили весну», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.

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