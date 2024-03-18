Красноярцы задорно отметили Масленицу

Самые масштабные гуляния прошли в минувшее воскресенье в Татышев-парке. Масленицу посетили более 20 тысяч человек. Красноярцы принимали участие в метании валенков, перетягивании каната, прыжках в мешках и многих других народных развлечениях.
Самые смелые покоряли масленичный столб — таких оказалось 70 человек. Однако забраться на верхушку и получить призы смогли лишь семеро.
Маленькие красноярцы веселились на тематических фотолокациях, соревнованиях по гигантским лыжам и других спортивных развлечениях.
«Насыщенная концертная программа на протяжении всех гуляний задавала настроение нашему празднику. Активные локации, тематические фотозоны и, конечно, покорение масленичного столба и сжигание чучела Масленицы подарили всем нашим гостям яркие эмоции. Проводы зимы состоялись, и мы с радостью встретили весну», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.