Приближаются самые длинные выходные дни в 2024 году

К примеру, в мае у казахстанцев тоже будет неделя с тремя рабочими днями, однако праздники раздвинуты во времени. Выходные дни в последний месяц весны будут 1 мая, в среду, затем 4−5-го, в субботу-воскресенье, следом 7 мая, во вторник, и 9 мая, в четверг, а затем 11−12-го, в субботу-воскресенье.