Приближаются самые длинные выходные дни в 2024 году

Эта неделя для казахстанцев с пятидневным рабочим графиком будет иметь всего три рабочих дня. Праздничные выходные начнутся в четверг, 21 марта.
Официально празднование Наурыза длится три дня, но так как 23 марта выпадает на субботу, праздничный выходной переносится на понедельник, 25 марта. Итого нас ждет пять дней отдыха.
На работу казахстанцам нужно будет выходить во вторник, 26 марта. Эти дни станут самыми длинными выходными в 2024 году.
К примеру, в мае у казахстанцев тоже будет неделя с тремя рабочими днями, однако праздники раздвинуты во времени. Выходные дни в последний месяц весны будут 1 мая, в среду, затем 4−5-го, в субботу-воскресенье, следом 7 мая, во вторник, и 9 мая, в четверг, а затем 11−12-го, в субботу-воскресенье.