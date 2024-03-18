СК: 66-летний кузбассовец застрелил из охотничьего ружья сына и жену

Как сообщают кузбасские следователи, в области возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Так, 66-летний житель Прокопьевска подозревается в убийстве своих близких.
По предварительной версии, накануне фигурант у себя дома поругался с членами семьи, взял охотничье ружьё и выстрелил сначала в грудь 27-летнему сыну, а затем в голову своей 55-летней супруге. Пострадавшие скончались на месте.
Фигуранта задержали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели места происшествия, изъяли орудие преступления, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.
Также мы писали, что 25-летний житель Анжеро-Судженска попытался убить нового знакомого из ружья.