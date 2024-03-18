Морозы вернутся в Казахстан

В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.
Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской,
Погода без осадков установится
«На большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7−18 мороза, днем до 6 мороза — 6 тепла, в южной половине республики ночью до 0−10 мороза, днем 3−18 тепла», — говорится в сообщении.