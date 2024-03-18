Морозы вернутся в Казахстан

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20—21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20—21 марта в Жамбылской области, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.