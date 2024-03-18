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Морозы вернутся в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 19, 20 и 21 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 37% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20—21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20—21 марта в Жамбылской области, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.

Погода без осадков установится 20—21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза.

«На большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7−18 мороза, днем до 6 мороза — 6 тепла, в южной половине республики ночью до 0−10 мороза, днем 3−18 тепла», — говорится в сообщении.