Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Омске отгуляли Масленицу — весна приехала с размахом

В регионе завершилась масленичная неделя.
Источник: соцсети

В воскресенье в Омске, 17 марта, жители города отметили Масленицу. Гуляния проходили на территории парка «Вокруг света».

Для жителей города подготовили различные мероприятия. Так, театр «Третий круг» показал спектакль, а гостей праздника развлекали различными масленичными играми. Отважные жители города приняли участие в состязании на потешном столбе, а группа «СуперГуд» выступила для гостей с живым концертом.

Необычный флешмоб завершил праздничные гуляния: желающие могли раскрасить лед баллончиками, затем его разбили.

Главной особенностью праздника стало появление девушки-весны на кабриолете.

праздники