В Омске отгуляли Масленицу — весна приехала с размахом

Для жителей города подготовили различные мероприятия. Так, театр «Третий круг» показал спектакль, а гостей праздника развлекали различными масленичными играми. Отважные жители города приняли участие в состязании на потешном столбе, а группа «СуперГуд» выступила для гостей с живым концертом.