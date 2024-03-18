В Омске отгуляли Масленицу — весна приехала с размахом

В воскресенье в Омске, 17 марта, жители города отметили Масленицу. Гуляния проходили на территории парка «Вокруг света».
Для жителей города подготовили различные мероприятия. Так, театр «Третий круг» показал спектакль, а гостей праздника развлекали различными масленичными играми. Отважные жители города приняли участие в состязании на потешном столбе, а группа «СуперГуд» выступила для гостей с живым концертом.
Необычный флешмоб завершил праздничные гуляния: желающие могли раскрасить лед баллончиками, затем его разбили.
Главной особенностью праздника стало появление девушки-весны на кабриолете.