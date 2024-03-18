На улицах Самары начали появляться электросамокаты

Судя по опубликованному видео, электросамокаты выставили в рядом на одной из улиц города. Скорее всего вечером в воскресенье, 17 марта, горожане еще не успели воспользоваться полюбившимся наземным транспортом. В комментариях многие пользователи отметили, что кататься пока побаиваются из-за снега и наледи.