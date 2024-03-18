На улицах Самары начали появляться электросамокаты

В Самаре местные жители стали замечать электросамокаты на улицах города. Кадрами поделился городской блогер Евгений Щекин в социальных сетях.
Судя по опубликованному видео, электросамокаты выставили в рядом на одной из улиц города. Скорее всего вечером в воскресенье, 17 марта, горожане еще не успели воспользоваться полюбившимся наземным транспортом. В комментариях многие пользователи отметили, что кататься пока побаиваются из-за снега и наледи.
Напомним, год назад в регионе и по всей стране ввели правила для поездки на СИМ — средствах индивидуальной мобильности. В их число вошли: электросамокаты, сигвеи, моноколеса и многие другие.