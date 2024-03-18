Погода без осадков сохранится в большинстве районов Хабаровского края 19 марта

19 марта осадки не ожидаются почти на всей территории края.
В Хабаровске термометры ночью покажут от −12 до −14 градусов, а днем воздух прогреется до −2 −4 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.
В южных районах температурные показатели ночью будут в диапазоне от −11 до −16 градусов, а днем температура будет варьироваться от −3 до +2 градусов. Ветер северо-западный, развивающий скорость от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах температура ночью будет колебаться в диапазоне от −11 до −27 градусов, а днем ожидается температура от −7 до 0 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от двух до 11 метров в секунду.
На севере региона осадков также не ожидается, за исключением Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского муниципальных районов, где местами ожидается снег и сильный снег, возможна метель. Ночная температура будет колебаться от −3 до −24 градусов, а днем ожидается от −5 до +1 градуса. Ветер различных направлений от трех до 13 метров в секунду.