Погода без осадков сохранится в большинстве районов Хабаровского края 19 марта

На севере региона осадков также не ожидается, за исключением Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского муниципальных районов, где местами ожидается снег и сильный снег, возможна метель. Ночная температура будет колебаться от −3 до −24 градусов, а днем ожидается от −5 до +1 градуса. Ветер различных направлений от трех до 13 метров в секунду.