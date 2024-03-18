Испортили воздух: В Кишиневе стало тяжело дышать — чем грозит загрязнение атмосферы жителям столицы

В последние дни многие жители Кишинева жалуются на то, что не могут дышать из-за все более загрязненного воздуха, особенно утром и вечером.
Представители Агентства по охране окружающей среды говорят, что слабый ветер и туман способствуют накоплению в атмосфере вредных частиц, концентрация которых более чем на 100% превышает предельно допустимые нормы. Врачи также бьют тревогу, утверждая, что плохое качество воздуха в городах может привести к серьезным заболеваниям, сообщает noi.md.
Агентство окружающей среды сообщает, что 15 и 16 марта самые высокие уровни содержания вредных веществ в атмосфере были зафиксированы в Кишиневе и Бельцах. В обоих городах максимальная концентрация диоксида азота в воздухе была превышена более чем на 100%.
Алена Давид, пульмонолог: «Воздух, насыщенный респираторными загрязнителями, в первую очередь оказывает негативное влияние на пациентов с хроническими бронхолегочными заболеваниями всех возрастов, детей, взрослых и пожилых людей, вызывая обострение хронических заболеваний. У здоровых людей они вызывают такие бронхолегочные заболевания, как бронхиальная астма, бронхит и онкологические заболевания».
По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха представляет наибольшую опасность для здоровья людей в Европе. По мнению экспертов, воздух, насыщенный твердыми частицами, является причиной около 400 000 смертей в год на всем континенте.
Следует отметить, что основные причины загрязнения воздуха в Молдове — это выхлопные газы от автомобилей, которые ввозятся в страну без соблюдения экологических норм. Везде уже действуют экологические стандарты Евро-5, а у нас нет даже Евро-0.