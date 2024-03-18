В Ростове с 25 марта ограничат проезд по Малюгина и Варфоломеева

Об этом сообщает городской департамент транспорта. С 25 марта ограничат проезд по Варфоломеева от Соколова до Чехова, а также на Малюгина от Чехова до Малюгиной, 214. Ограничения продлятся до 25 июня. Кроме того, с 25 июня по 10 сентября будет перекрыто движение на Малюгина от Малюгиной, 214 до Кировского. На время ограничений будет организовано двустороннее движение вдоль Чехова, 105. Причина ограничений — работы на тепловых сетях.