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На популярном перекрестке в центре Омска изменится схема движения

С четверга, 21 марта 2024 года, изменится схема движения на популярном, по мнению автора, перекрестке улиц Красный Путь и Кемеровская. Как рассказали в пресс-службе Минтранса Омской области, новая схема организации дорожного движения предусматривает разделение транспортных потоков по улице Кемеровской в межпиковый период, ее предполагается запустить в тестовом режиме.

Уточняется, что увеличение длительности общего цикла светофорного объекта и уменьшение длительности транспортной фазы для движения по улице Красный Путь не планируется.

«Изменение схемы движения необходимо для минимизации транспортных заторов на перекрестке, в частности, для улучшения условий проезда по улице Кемеровская», — добавили в омском Минтрансе.

Предполагается, что если новая схема разъезда транспорта по улице Кемеровской решит поставленные задачи и не поспособствует образованию еще больших транспортных заторов, то нововведенная схема продолжит работать и вечерний час пик, а затем и на постоянной основе.