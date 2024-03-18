На популярном перекрестке в центре Омска изменится схема движения

Уточняется, что увеличение длительности общего цикла светофорного объекта и уменьшение длительности транспортной фазы для движения по улице Красный Путь не планируется.
«Изменение схемы движения необходимо для минимизации транспортных заторов на перекрестке, в частности, для улучшения условий проезда по улице Кемеровская», — добавили в омском Минтрансе.
Предполагается, что если новая схема разъезда транспорта по улице Кемеровской решит поставленные задачи и не поспособствует образованию еще больших транспортных заторов, то нововведенная схема продолжит работать и вечерний час пик, а затем и на постоянной основе.