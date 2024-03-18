«Весну уже не остановить». В Петербург плавно возвращается тепло

«Холодная погода в тылу циклона установилась даже без значительных прояснений в облаках. <…> Если сегодня в Санкт-Петербурге +1…+2 гр., то в дальнейшем +4, +6, +8 гр. Так что не все так и плохо, весну уже не остановить», — написал синоптик.