В Омской области объявили карантин из-за опаснейшего вируса

Как ранее сообщал «СуперОмск», в селе Голубовка Седельниковского района выявили случай бешенства у лисы.
«Установить на срок до 13 мая 2024 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории: эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Седельниковский муниципальный район, село Голубовка», — говорится в тексте указа.
Также ограничительные меры устанавливаются на территории, прилегающей к эпизоотическому в радиусе 2 км.
Согласно тексту документа, в период действия карантина на территории эпизоотических очагов запрещено: лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции; ввоз и вывоз восприимчивых животных. На территории неблагополучных пунктов запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Отметим, что федеральный Роспотребнадзор определяет бешенство следующим образом:
«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует».
Напомним, с начала года вирус бешенства в Омской области выявляли в Колосовском, Тевризском, Тарском, Нововаршавском, Омском и Любинском районах — у собак, лис и кошки.