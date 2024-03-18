В Омской области объявили карантин из-за опаснейшего вируса

Согласно тексту документа, в период действия карантина на территории эпизоотических очагов запрещено: лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции; ввоз и вывоз восприимчивых животных. На территории неблагополучных пунктов запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.