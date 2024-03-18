В Самаре турпоток может превысить 2 млн человек

Стало известно, какой в 2024 году в Самаре ожидается туристический поток. Он может превысить 2 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела туризма департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.
— Мы ожидаем, что уже перейдем планку в 2 миллиона туристов в Самаре, и, конечно, готовимся к этому сезону.
А в 2023 году Самару посетили более 1,8 миллиона человек. В городе есть около 214 отелей, санаторий, хостелов, многие из которых находятся в историческом центре города. По словам Роммера, заполняемость средств размещения в сезон составляет около 100%.
При этом в межсезонье заполняемость отелей снижается, но Самара стремится к круглогодичной 100-процентной заполняемости.