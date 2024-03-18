Дополнительные трамваи выпущены на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде

Десять трамваев курсировали сегодня утром на маршрутах № 6 и № 7 (по пять вагонов на каждом маршруте) в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.