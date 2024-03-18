Дополнительные трамваи выпущены на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде

Десять трамваев курсировали сегодня утром на маршрутах № 6 и № 7 (по пять вагонов на каждом маршруте) в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Мониторинговая группа контролировала работу маршрутов с 06:30 до 08:15. Напомним, что количество трамваев на маршрутах планируется довести до 12 единиц, а в апреле — до 16.
«По пути следования трамваев остались все ранее существовавшие остановки. Благоустройство территории рядом с трамвайными путями начнется при достижении плюсовых температур и продолжится до июня», — напомнила Сухова.
Ранее мы сообщали, что летом на маршруты в Сормове выйдут новые трамваи «МиНиН».