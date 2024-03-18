«Черноморская депрессия» обрушилась на Волгоградскую область

Согласно данным центра погоды «Фобос», в ближайшие дни на юге России из-за «черноморской депрессии» сохранятся неустойчивые погодные условия. Местами возможны небольшие дожди. Днем в низовьях Волги и Дона столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов.
Отметим, что «черноморской депрессией» метеорологи называют область пониженного атмосферного давления, сопровождаемого облачностью, осадками и усилением ветра.
На Средней Волге погодой будет управлять антициклон, а вероятность осадков несущественная. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, однако ночные заморозки сохранятся.
По информации синоптиков, 18 марта в регионе ожидается переменная облачность. Порывы ветра составят 6−11 м/с, днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью похолодает до −4. Также прогнозируется мокрый снег и дождь.