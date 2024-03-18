В Новосибирске на детской площадке установили грибок из строительного мусора

Конструкция вызвала недоумение у местных жителей, они не понимают, чем так провинились их дети. История началась еще осенью прошлого года. Местная жительница Мария обратилась в районную администрацию, чтобы коммунальщики починили грибок, который повредили при обрезке деревьев. Но вместо новой крыши над песочницей появилась «чудо-конструкция», собранная из вторсырья.
Мария снова адресовала жалобу в администрацию Ленинского района. Там ее заверили, что ремонтом грибка должен будет заняться подрядчик. И на детской площадке действительно появился новый грибок. Но он мало чем отличается от прежнего, считают местные жители.