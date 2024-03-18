В Новокузнецке водитель скорой насмерть сбил 83-летнюю женщину

По предварительной версии, 53-летний водитель автомобиля скорой, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами, наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерку доставили в больницу, но она умерла от полученных травм.