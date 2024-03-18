В Новокузнецке водитель скорой насмерть сбил 83-летнюю женщину

Новокузнецкие полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. ДТП произошло накануне в 17 часов на ул. Ноградская в районе дома № 3.
По предварительной версии, 53-летний водитель автомобиля скорой, двигаясь с включенными световыми и звуковыми сигналами, наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерку доставили в больницу, но она умерла от полученных травм.
«При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно её освободить», — напоминает Госавтоинспекция Кузбасса.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Для установления всех обстоятельств назначена комплексная автотехническая экспертиза. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.